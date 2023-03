“La confiance dans la santé publique est au plus bas niveau que j'aie jamais vu”, Jay Bhattacharya, professeur de médecine et d’économie

ENTRETIEN - Titulaire d'un doctorat d'économie, Jay Bhattacharya est professeur de médecine et d'économie de la prestigieuse université américaine de Stanford, en Californie. Ses recherches portent sur l'économie de la santé à travers le monde. D'origine indienne, il s'intéresse particulièrement aux populations défavorisées.



Opposant de la première heure, dès mars 2020, aux mesures coercitives face au Covid-19, il dresse un bilan rétrospectif critique de trois années d'errements politico-sanitaires aux États-Unis et dans le monde.



Alors qu'il relayait une déclaration commune écrite avec deux autres scientifiques d'Oxford et de Harvard, il a été censuré par Twitter en 2021, dès son tout premier tweet. Dans ce texte, il militait pour la protection ciblée des personnes vulnérables et pour le développement de l'immunité collective en population générale.



Dans ce nouveau Debriefing, Jay Bhattacharya revient sur l'absence totale d'analyse coûts bénéfices avant la mise en place des confinements, la politique de la peur délibérément mise en place par les gouvernements, la censure du débat scientifique. Résultat : une perte de confiance majeure du public envers les politiques de santé.