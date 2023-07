"On est des familles comme tout le monde, on a des enfants, et là on est vraiment en train d’avoir très, très peur" 

DEBRIEFING - Dans ce Débriefing, Aurélie Laroussie, présidente de l’association des Femmes des Forces de l’Ordre en Colère (FFOC), livre un témoignage poignant du désarroi des familles des membres des forces de l’ordre alors qu’une "réelle chasse aux flics, et de ce fait de leurs familles", s’organise.



"On avait déjà peur pour nos hommes et nos femmes, aujourd’hui on tremble aussi à la maison. Et à la maison, il y a aussi nos enfants", explique la jeune femme, co-auteure avec Perrine Sallé d’un livre, "Putes à flics”. L'enfer quotidien des familles des forces de l’ordre", publié aux Éditions Ring (2022, préface de Marie Fugain).

Elle dénonce l’indifférence du ministère de l’Intérieur, face aux dangers qu’encourent actuellement ces familles, et l’incapacité de la justice à prendre les mesures qui s’imposent.



"De la part du ministère de l’Intérieur, rien n’a été mis en place, strictement rien", constate Aurélie Laroussie.



"Monsieur Darmanin aurait peut-être pu avoir la délicatesse de me dire 'je sais ce qui se passe dans vos familles' (…), de nous porter un minimum d’attention", reproche-t-elle encore.

La mère de famille appelle à l’apaisement et demande des mesures fortes contre une minorité qui "fait beaucoup de bruit".



Et si elle explique comprendre la colère de certaines personnes, elle les exhorte aussi à réaliser que "aucun policier n’est content d’avoir tué un être humain", et que les forces de l’ordre sont, elles aussi, victimes des politiques publiques.