DEBRIEFING - Juste à temps pour Noël : La lettre aux autruches et aux tubes digestifs de Nicolas Vidal !

Nicolas Vidal, fondateur de Putsch média et animateur de la matinale de la radio Tocsin vient dans ce debriefing présenter ce livre sorti il y a quelques jours, juste à temps pour trouver son chemin dans les hottes de Noël.

Quarante-six pages sur un ton enflammé et décalé sous forme d’une lettre ouverte à ces autruches et tubes digestifs qui selon Nicolas Vidal forment le... ventre mou de la France. Ceux qui pendant les manifs des Gilets jaunes ou contre la perte des libertés fondamentales (l’instauration du pass sanitaire, par exemple) préféraient manger une glace et vaquer à leur passe-temps favori : la consommation. Une drogue dure venue d’Amérique à grand renfort de publicité et de communication.

“Donne au peuple du pain et des jeux, il ne se révoltera pas. Donne-lui la peur et l'inconfort, il se baissera pour prendre un pavé au sol”, écrivait Jean Dufaux dans son album de bande dessinée Murena, paru en 2013.

Avec la crise sanitaire de 2020, les Français ont eu peur. Cependant, ils n'ont peut-être pas été assez atteints pour donner raison à Jean Dufaux. Avant qu’il ne soit trop tard, Nicolas Vidal, fidèle à son approche “punchy” de l’information, présente son diagnostic et lance un appel : si vous ne faites pas quelque chose pour vous, faites-le au moins pour vos enfants.

Avec Paris-Match, nous avions le poids des mots et le choc des photos, avec Putsch, nous avons le choc des mots imagés de Nicolas.

A lire et à offrir à tous ceux qui souhaitent ne plus être abrutis par les messages des écrans et qui devraient faire usage de leur cerveau pour s’impliquer un peu plus dans le débat politique qui les concernent directement.