Louis Fouché témoigne avant sa convocation au Conseil de l’ordre des médecins. Existe-t-il encore une liberté d’expression du médecin  ?

DEBRIEFING - Depuis près d’un an, de nombreux médecins sont convoqués par le Conseil national de l’ordre des médecins. Il leur est reproché de ne pas avoir suivi à la lettre les directives de santé demandées par les autorités. Demain, ce sera au tour du Dr. Louis Fouché, anesthésiste-réanimateur, et du pharmacien Amine Umlil, de se présenter devant leur ordre. Dans cet entretien, Louis Fouché partage la parole avec Vincent Pavan, mathématicien, avec qui il anime depuis 2021 le Conseil scientifique indépendant (CSI). Tous les deux reviennent sur les multiples convocations devant leurs instances professionnelles, sur la liberté que doivent avoir les scientifiques d’émettre des doutes, et sur ce que l’on sait des effets secondaires de la vaccination à ce jour : "S’il n’y a pas d’ouverture de dialogue, c’est comme si ces tutelles espéraient qu'il n’y ait jamais de contradictions citoyennes ou médicales à leurs décisions. C’est une logique proprement paranoïaque."