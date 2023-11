Patrick Jardin attaque les responsables politiques au moment du 13-Novembre : “J’estime que ces gens-là ont des responsabilités"

DEBRIEFING - Patrick Jardin, papa de Nathalie, assassinée au Bataclan lors des attentats du 13 novembre 2015, explique pourquoi il porte plainte contre les responsables politiques et militaires de l’époque.

“J’estime que ces gens-là ont des responsabilités, ils sont payés par l’État, et à partir du moment où ils ont des responsabilités, il faut qu’ils fassent face à leurs responsabilités jusqu’au bout. ».

Lundi dernier, le 13 novembre, Patrick Jardin a annoncé qu’il portait plainte contre l’ancien président de la République François Hollande, l’ancien Premier ministre Manuel Valls, l’ancien ministre de l’Intérieur Bernard Cazeneuve, l’ancien ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian et l’ancien gouverneur militaire de Paris Bruno Le Ray. Il nous explique dans ce débriefing pourquoi ces anciens responsables politiques ou militaires ont, d’après lui, “le sang sur les mains des nombreuses victimes des attentats de Paris” et son incompréhension que “dans un pays comme la France, ces gens-là puissent s’en sortir sans être punis, sans qu’on leur demande des comptes”. Il considère que la tragédie était évitable et pronostique qu’un drame similaire va se reproduire.

Il exprime aussi sa déception concernant le procès des djihadistes responsables des massacres.

Patrick Jardin conclut en exhortant les survivants des attentats à “profiter de la vie” et à “s’éclater”, en mémoire de ceux qui sont morts durant ces évènements terribles.

France-Soir précise que les protocoles d’intervention des forces de l’ordre ont été modifiés suite aux attentats de Paris de 2015.