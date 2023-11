Fact-checking : le youtubeur Zioclo les yeux ouverts

DEBRIEFING - ZioClo est un youtubeur ayant réalisé plus d’une centaine d’interviews avec des intervenants venant de tous les horizons. Ayant travaillé dans le domaine social avant de devenir vidéaste et journaliste amateur, il a aussi fréquenté certains milieux complotistes avant d’en sortir. Il nous explique ce cheminement ainsi que les dérives de certains organismes auxquels il s’est rattaché pour retrouver un équilibre.

ZioClo évoque tour à tour son passé et son travail actuel de journaliste amateur, avec une approche sociologique de l’information et des dérives que l’on peut y observer, par exemple celles de la Tronche en Biais et des fact checkeurs qui en arrivent à politiser leur position. Nous abordons aussi le sujet de la pédocriminalité qui, parfois, oppose violemment ceux qui la nient purement et simplement. Là encore, difficile de trouver un juste milieu. Nous évoquons aussi Didier Raoult. Enfin, nous parlons des dérives journalistiques d'Aude Favre d’Arte (Aude WTFake sur Youtube) qui pour lui a dépassé les limites en confondant journalisme et propagande, s’affranchissant de la Charte de Munich.

Un youtubeur qui veut et cherche le débat, prêt à opposer les genres dans un débat apaisé.

Un debriefing intéressant, car nous pensions, lui et moi, ne pas être d’accord sur grand-chose, mais, en faisant chacun un pas vers l’autre, l’information en est sortie gagnante.