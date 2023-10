Erreurs médicamenteuses : chaque année, entre 10 000 et 30 000 morts en France. François Pesty nous propose son plan

PAUSE -“Personne n'est à l'abri d'une erreur médicamenteuse, personne.” Dans cet entretien, François Pesty, pharmacien et ancien interne des hôpitaux de Paris, présente un dossier qu'il lance ce jour : "Réduire le risque médicamenteux". En dix épisodes, il va présenter dix propositions qu'il espère voir adoptées par les élus pour résoudre le scandale des erreurs médicamenteuses. Pour celui qui a travaillé pendant 15 ans pour l'industrie pharmaceutique, beaucoup de ces accidents surviennent à cause de prescriptions inadaptées. Le pharmacien soutient que le numérique peut permettre d'éviter des milliers d'erreurs et donc d'accidents.