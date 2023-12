Les déviances politiques ont-elles pour origine la philosophie de Sade ? Entretien avec Vincent Pavan

PAUSE - Alors que de plus en plus de personnes dénoncent un trafic infantile organisé ou encore les dérives politiques de l’OMS au sujet de l’éducation sexuelle radicale prodiguée aux enfants, l’enseignant-chercheur Vincent Pavan s’est penché sur l’origine des philosophies politiques qui influencent les dirigeants actuels. Selon lui, on retrouve des traces de ces pratiques dans les écrits du marquis de Sade (1740-1814). Hors micro, le mathématicien nous explique qu’il aurait voulu que d’autres philosophes ou anthropologues se penchent sur cette relecture, mais que, face à ce qu’il considère comme un vide intellectuel, il est allé creuser sur ce qui est pour lui plus qu’une déviance, une philosophie politique dans laquelle “le corps appartient à l’Etat”.

Vincent Pavan Tout foutre en l'air - Sade, la sexualité, le transhumanisme, l'internationale élitaire, Exuvie, 2023.