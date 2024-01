Une médecin dénonce la gestion du Covid à l'hôpital. Entretien avec le Dr. ZL (Partie 1)

PAUSE - "A l'hôpital, j'étais isolé, en privé, on venait me demandait si leur pathologie avait un lien avec la vaccination". Alors que depuis deux ans, de nombreux patients attestent que leurs médecins leur disent en privé que leur pathologie est probablement liée à la vaccination contre le Covid-19, ils sont encore très peu à oser prendre la parole, de peur d'être convoqués par l’Ordre. Le docteur ZL a accepté de témoigner sous couvert d'anonymat. Chercheur en neurosciences et médecin en CHU, fort d’une quinzaine d’années d’expérience en milieu hospitalier, il évoque sa réintégration et les problèmes rencontrés alors dans ses rapports sociaux.

L'an dernier, le Dr. ZL a publié Journées ordinaires d'un médecin ordinaire : un médecin menacé pour avoir voulu soigner (éditions Jean-Cyrille Godefroy), journal de bord tenu entre novembre 2020 et décembre 2022, chronique hospitalière et personnelle.