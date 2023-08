Circuit-court et végétalisation, reportage dans une ferme urbaine sur les toits de Paris

LOCAVORISME - L’agriculture urbaine est en pleine expansion à Paris, sous l’impulsion de la Mairie qui multiplie les appels à projets en la matière. Végétalisation de la ville, amélioration de la nutrition grâce aux circuits courts de distribution, mais aussi sensibilisation des jeunes citadins à l’agriculture... : autant d'initiatives développées par des fermes qui s’affirment de plus en plus dans les murs de la capitale comme un élément incontournable de la vie citadine. France-Soir est allé à la rencontre de l’une de ces installations agricoles les plus récentes, Nature Urbaine Paris (NU-Paris), installée depuis 2020 à la Porte de Versailles, afin de comprendre de quelle manière celles-ci changent véritablement le paysage parisien : "On ne remplacera jamais l’agriculture traditionnelle, mais si on peut déjà végétaliser et produire certains produits qui n’ont pas besoin de venir de l’autre bout du monde, je pense que c’est une très bonne chose. Il faut que les gens comprennent que c’est possible de cultiver à Paris ", suggère Eugénie Mercier, chargée de développement à NU-Paris.