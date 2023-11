Déni de justice à la CJR  : Perronne et Azalbert déposent plainte contre ses sept magistrats

L’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament) avait recensé plus de 200 000 effets secondaires de la vaccination Covid dont 25% de grave ;

L’ONIAM (Office national d’indemnisation des accidents médicaux) a déjà indemnisé plus de 70 victimes des effets secondaires de la vaccination covid (déclaration au Sénat du directeur de l’ONIAM après une question de la sénatrice Muller-Bronn) ;

Dans le monde entier et notamment au Royaume-Uni, l’efficacité des vaccins est fortement remise en cause et les effets secondaires sont avérés

;