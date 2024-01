Inflation, entrée dans la vie active, "année mouvementée", que représente l’année 2023 pour les Français  ? Reportage.

VIDEO – Nous sommes allés à la rencontre de quelques Français, devant la gare Montparnasse à Paris, pour savoir ce qu’ils retiennent de 2023 et comment ils abordent la nouvelle année. Etudiants, actifs, retraités, artistes, bénévoles, ils évoquent d’abord les mouvements contre réformes des retraites ou les émeutes de l’été. Certains craignent la hausse du niveau de violence et sa banalisation. A côté de cela, les plus jeunes conservent de l’enthousiasme pour réaliser leur projet.