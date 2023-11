Les Gilets jaunes fêtent leur cinq ans à Paris et en France : « On est tous unis ». Reportage.

REPORTAGE - Ce samedi 18 novembre, tous les collectifs Gilets jaunes parisiens avaient appelé à un rassemblement, place Franz Liszt près de la gare du Nord, l’occasion de fêter les cinq ans d’un mouvement qui avait débuté le 17 novembre 2018. Bravant la pluie, les manifestants voulaient dénoncer les maltraitances d’un gouvernement qui ne protège plus une grande part de la population, menacée par la précarisation des emplois et la paupérisation. Venus de tous horizons politiques, ils demandent toujours la prise en compte du vote blanc et la mise en place du référendum d’initiative citoyenne (RIC). Selon eux, l’exécutif s’enlise dans des politiques qui ne répondent pas aux défis quotidiens auxquels sont confrontés les citoyens.