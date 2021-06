Orages: 11 départements placés en vigilance orange

Onze départements sont désormais placés en vigilance orange par Météo-France en raison d'un risque d'orages lundi dans l'est et le centre du pays, après que de fortes intempéries ont entraîné des dégâts dans le Puy-de-Dôme.

Sept départements frontaliers de la Suisse et de l'Allemagne - l'Ain, le Doubs, le Jura, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Savoie et le Territoire-de-Belfort - ont été placés lundi matin en alerte, s'ajoutant aux quatre départements déjà en vigilance orange (Allier, Loire, Puy-de-Dôme et Rhône) en raison d'un "risque fort" de "phénomène violent", précise un bulletin de Météo-France.

Dans la matinée, la situation restait encore "assez calme dans la zone en vigilance orange" et "quelques orages faibles et sporadiques s'y sont produits", a précisé l'organisme de prévisions.

La nouvelle vague orageuse est attendue dès le début d'après-midi au nord-est du Massif Central. Les orages se propageront rapidement vers le nord.

Près des frontières suisses et allemandes jusqu'en milieu de nuit, il existe un risque d'orages violents avec des chutes de grêle, de fortes rafales de vent (voisines de 100 km/h) et de fortes intensités de précipitations (de l'ordre de 30 mm/h).

L'activité orageuse diminuera nettement au cours de la nuit de lundi à mardi.

Dimanche soir, de violents orages ont entraîné une coulée de boue dans la commune de Sauvagnat-Sainte-Marthe (Puy-de-Dôme) ainsi que de nombreuses interventions des pompiers dans le département.

La coulée de boue, provoquée par de fortes pluies, a envahi les rues de ce bourg de 500 habitants, nécessitant une fermeture partielle de l'autoroute A75, selon la préfecture.