La Maison Poincaré : Un musée dédié aux mathématiques va voir le jour à Paris

DÉPÊCHE — Le CNRS a annoncé ce jour l'ouverture prochaine d'un musée entièrement dédié aux mathématiques et à leurs applications : La Maison Poincaré. Une grande première en France, qui verra le jour le 30 septembre prochain dans le Quartier latin de Paris.

C'était une volonté de l'ancien député et mathématicien Cédric Villani, il y a une dizaine d'années. Comme le rapporte l'AFP, le musée occupe 900 m² dans le bâtiment Jean-Perrin de l'Institut Henri-Poincaré (IHP), centre international de recherche rattaché au CNRS et à Sorbonne Université.

La Maison Poincaré sera inaugurée le 27 septembre sous le haut patronage de la présidence de la République.

"Notre idée est d'arriver à faire dialoguer les scolaires, le public, avec les chercheurs et chercheuses qui fréquentent notre institut", a dit à l'AFP la directrice de l'IHP, Sylvie Benzoni, qui a concrétisé le projet de Cédric Villani.

Le musée ouvre "dans un contexte où les enjeux sociétaux sur les maths sont plus présents que jamais", a ajouté la mathématicienne, professeure à l'Université Claude-Bernard Lyon 1. En réintroduisant les maths dans le tronc commun au lycée, "le ministère a pris acte qu'il s'agit d'un enjeu sociétal" étant donné que "trop peu d'élèves s'orientent vers les carrières scientifiques".

Le musée s'adresse à tout public à partir de la 4ᵉ, qui correspond à peu près au "niveau théorique minimum de la population générale", selon Sylvie Benzoni. C'est aussi l'âge auquel les élèves tendent à décrocher, à cause des notions qui se complexifient et de l'abstraction qui se fait de plus en plus présente dans les leçons.

"Nous voulons contribuer à augmenter le niveau général de culture mathématique en France qui est assez modeste, voire bas", a-t-elle aussi souligné. Il s'agit de présenter une matière "vivante, en lien avec la société", à l'aide d'ateliers de médiation avec les scolaires.

Les espaces d'exposition permanente sont caractérisés par des verbes (connecter, devenir, inventer, modéliser, partager, visualiser) pour "montrer les maths en action". L'objectif est aussi de faire vivre une "expérience inattendue" des maths pour "les voir, les entendre et les toucher", notamment grâce à des vidéos, des jeux, des manipulations et des dispositifs audio.

Comme cette expérience auditive d'immersion dans le langage mathématique avec un "chuchoteur de formules", la présentation d'une collection d'objets géométriques que Man Ray avait photographiés dans les années 1930, ou d'une sculpture du grand "Rulpidon", une forme sphérique qui permet d'illustrer le théorème des neuf couleurs.

Un espace présentera les grandes figures des mathématiques d'aujourd'hui et d'hier, comme Jean Perrin (prix Nobel de physique 1926), dont on pourra visiter l'ancien bureau.