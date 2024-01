"Gouverner par le chaos", manuel de compréhension des méthodes de manipulations politiques par Lucien Cerise

LIVRES – “L'effort d'unir sagesse et pouvoir aboutit rarement et seulement très brièvement", disait le physicien Albert Einstein. Lucien Cerise, chercheur en ingénierie sociale, diplômé de philosophie, de lettres modernes et de sciences du langage, s’est penché sur les outils et stratégies qu’utilisent les politiques et leurs conseillers de l'ombre pour manipuler la population. Son livre Gouverner par le chaos, aux éditions Max Milo, a récemment été réédité et augmenté.

Comme nous l’écrivions en septembre dernier lors de notre rencontre avec l’auteur : "Lucien Cerise propose — avec une grille de compréhension du monde qui fait écho au situationnisme — de réfléchir à l'évolution de la société de consommation et, in extenso, au devenir de la société du spectacle. Alors qu'il fréquente à Paris, il y a une vingtaine d'années, "les squats de gauche", à l'instar de personnalités comme l'écrivain Mehdi Belhaj Kacem, Lucien Cerise va peu à peu développer une réflexion sur les modes contemporains de gouvernement et les techniques de manipulation des masses. Des thèmes de recherche devenus à ses yeux indissociables de sujets comme le transhumanisme et la technoscience, qui seraient désormais directement liés à l'exercice du pouvoir. Un pouvoir qui "perd le contrôle de la situation", selon l'essayiste, qui n'a pas hésité ces dernières années à ouvrir l'horizon de ses rencontres sur le champ intellectuel pour mieux comprendre les mécanismes politiques de l'époque.

Extrait du livre Gouverner par le chaos : ingénierie sociale et mondialisation (ed. Max Milo).