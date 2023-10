Le livre de la Honte : les réseaux pédophiles (pdf)

Paru aux éditions du cherche-midi en octobre 2001, "Le livre de la honte. Les réseaux pédophiles" de Laurence Beneux et Serge Garde est épuisé depuis des années, et se vend à prix d’or sur le marché de l’occasion. France-Soir propose le PDF de cet ouvrage en accès libre à ses lecteurs (avec l’accord des auteurs).

Télécharger le PDF du livre en cliquant sur la couverture

RESUME - Au printemps 2000, Serge Garde dans L'Humanité, puis Laurence Beneux dans Le Figaro, révèlent l'existence du CD-Rom de Zandvoort contenant 8500 documents pédosexuels, et d'un fichier établi par la police hollandaise à partir du CD-Rom, avec 472 photos de mineurs. Qui sont ces enfants en danger ? Des journalistes, des parents, des associations et des professionnels de l'enfance, faute d'obtenir des enquêtes adaptées, vont rechercher et identifier une vingtaine des enfants du fichier.

Du côté des institutions, police et justice, c'est la gêne, le dénigrement et parfois la désinformation pour masquer une dépénalisation de fait de la pédosexualité dans de nombreux dossiers. Avec, ponctuellement, des actions très médiatisées pour répondre aux exigences d'une opinion publique qui refuse désormais le silence.

Dans une Europe traumatisée par l'affaire Dutroux, le CD-Rom devient en France un formidable révélateur de problèmes : pourquoi le déni actuel, comment lutter contre les réseaux à l'époque d'Internet ?

Un deuxième CD-Rom contenant des scènes de viols et de tortures d'une violence inouïe est transmis par Laurence Beneux et deux journalistes de Canal + à la justice. Une information aurait été ouverte début 2001 sans que personne n'en soit informé.

Dans leur conclusion, les auteurs annoncent qu'il existe plus de... 20 CD-Rom ! Qu'en faire, alors que la justice semble tétanisée.