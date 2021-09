Combien peut gagner un influenceur sur Instagram, YouTube ou TikTok ?

En raison de leur fort impact sur le comportement et la consommation des utilisateurs, les réseaux sociaux sont devenus les principaux canaux d’influence et de publicité, avec l’aide des créateurs de contenu. Des influenceurs dont le métier est bien rémunéré. Un secteur qui connaît de plus un fort développement depuis le confinement. Selon une étude menée par Intellifluence, les revenus d’un influenceur varient logiquement en fonction de la taille de sa communauté, qui le catégorise comme micro-influenceur ou macro-influenceur.

Instagram ne paie pas comme Youtube

Sur Instagram, un influenceur doit compter entre 10 000 et 300 000 followers pour que sa communauté soit considérée comme "intéressante" par des annonceurs. Alors qu'un influenceur avec moins de 10 000 abonnés gagne en moyenne 165,31 euros par post Instagram, cela peut monter à 441,90 euros pour un influenceur ayant plus de 40 000 abonnés. Les influenceurs comptant plus de 300 000 followers peuvent gagner plus de mille euros par post (1 041,80 euros en moyenne). Sur Youtube, les micro-influenceurs peuvent gagner deux fois plus que sur Instagram par publication. Les influenceurs qui arrivent à rassembler plus d’un million d’abonnés peuvent arriver à gagner 3 128 euros en moyenne par publication.

La vidéo, le format le plus prometteur et le plus cher

Selon les influenceurs eux-mêmes, le contenu vidéo est le format le plus prometteur, tant pour les micro-formats comme sur Tiktok, que pour les longs formats (Youtube). Ce sont en revanche des contenus qui demandent beaucoup de travail et de créativité. « De nombreuses marques peuvent ne pas comprendre la quantité de travail de préparation nécessaire pour créer une vidéo de qualité. C’est très lourd (…), sans parler de la prise de vue, et de la post-production. C’est beaucoup plus de temps que ce que certaines marques peuvent imaginer. » L'exécution d'une campagne YouTube nécessite donc un budget plus important qu’une campagne sur d’autres plateformes, expliquent les influenceurs, ce qui peut justifier les niveaux de rémunération plus élevés.