Cyril Hanouna annonce une nouvelle émission politique

DÉPÊCHE — Animateur de "Touche pas à mon poste" et "Face à Baba" sur C8, Cyril Hanouna a annoncé au micro d'Europe 1 qu'il préparait une nouvelle émission politique hebdomadaire et que ce serait pour bientôt.

"Je prépare une autre émission politique, peut-être une hebdo qui arriverait avant la fin de l'année ou (...) en début d'année prochaine", a-t-il indiqué dans l'émission de Pascal Praud. L'animateur controversé présenterait cette nouvelle émission "avec une nouvelle bande", et viserait une diffusion "le week-end".

Tous les soirs en semaine, Hanouna présente l'émission très populaire "Touche pas à mon poste!" (TPMP), qui mélange divertissement, actualité, et débats enflammés. Il présente aussi une émission programmée de façon plus ponctuelle, "Face à Baba" (son surnom), dans laquelle il reçoit des personnalités du monde politique. Personnalités avec lesquelles il a parfois du mal à trouver sa place.

Comme le rapporte l'AFP, l'animateur a été la source de nombreuses polémiques ces dernières années, qui ont valu la saison passée à C8 un total de 4,5 millions d'euros d'amendes infligées par le régulateur de l'audiovisuel, l'Arcom.

Il est régulièrement taxé de "populiste" à cause de son émission "Face à Baba". "Il y a des journalistes qui disent parfois Hanouna n'a rien à faire avec des politiques (...) et les politiques n'ont pas à aller chez Hanouna", a-t-il déploré. Et de rétorquer : "Ségolène Royal est allée dans une émission sur le service public à la radio, et l'animatrice se permet de lui dire : Pourquoi vous allez chez Hanouna ? Est-ce que moi, je me permets de dire à des politiques Pourquoi vous allez sur France Info ou France Inter, qui sont très marquées à gauche ?"

Ce n'est pas pour rien qu'il parle d'elle, car l'ex-candidate à l'élection présidentielle de 2007 va devenir chroniqueuse dans TPMP, où elle interviendra chaque semaine à partir de "mardi ou jeudi" prochains. Son rôle sera de répondre à cinq questions liées à la politique.

Avec tout ça, l'animateur va indéniablement se rapprocher du monde politique. Il assure d'ailleurs : "J'aimerais beaucoup faire une émission avec Emmanuel Macron".