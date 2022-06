Diplômes obligatoires pour les influenceurs chinois sur TikTok

Dans le cadre de la lutte contre la désinformation sur TikTok, les influenceurs chinois devront faire certifier leurs compétences pour parler de certains sujets spécialisés et professionnels. Les domaines légaux, financiers ou médicaux sont concernés, entre autres.

Aujourd’hui, tous les secteurs de la société sont traités sur les réseaux sociaux, même les plus spécialisés et les plus techniques. Sur TikTok, des professeurs donnent des conseils pour apprendre les sciences ou les maths, et leurs vidéos deviennent virales ; des religieux parlent de leur mode de vie, tout comme des agriculteurs, qui partagent des conseils sur la culture ou l’élevage. Mais attention, comme tout le monde peut s’exprimer, les informations et conseils partagés ne sont pas toujours fiables.

L’État chinois a décidé de réguler ce secteur : pour éviter la désinformation sur TikTok, les influenceurs chinois devront désormais faire certifier leurs compétences pour parler de certains sujets hautement professionnels, comme des questions légales, financières ou médicales.

Un nouveau cadre de bonne conduite pour les influenceurs

Les streamers, qui organisent des lives avec leur communauté, devront désormais présenter leurs diplômes ou certifications pour parler de certains sujets sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'ont déclaré les régulateurs chinois, le mardi 21 juin, dans un communiqué conjoint. Cette décision s'inscrit dans le cadre d’une nouvelle directive en 18 points, publiée par l'Administration nationale de la radio et de la télévision, ainsi que par le ministère de la Culture et du Tourisme. La nouvelle réglementation chinoise pour les diffuseurs en direct et autres influenceurs en ligne ne précise pas s'ils doivent être titulaires d'un diplôme universitaire, d’un brevet ou d’une certification dans certains domaines avant de pouvoir créer du contenu professionnel. Ils doivent cependant afficher une preuve de leurs compétences.

Censure des contenus susceptibles d'affecter l'image du Parti communiste chinois

La Chine a un système de censure strict. La nouvelle réglementation chinoise énonce également certains comportements interdits, que les diffuseurs en direct doivent éviter. Les streamers ne sont plus autorisés à utiliser de deepfakes, susceptibles d'affecter l'image du Parti communiste chinois, de montrer un gaspillage alimentaire excessif, ou des produits de luxe, ou un style de vie extravagant. Le contenu ne doit pas être sexuellement suggestif ou provocateur non plus.