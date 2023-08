TikTok lance son premier concours de chant international #GimmeTheMic

DÉPÊCHE — Dans un communiqué publié le 7 août dernier, TikTok annonce le lancement officiel de son concours de chant international #GimmeTheMic. Une grande première qui vise à mettre en avant leur "écosystème diversifié et talentueux de créateurs musicaux et d’artistes émergents".

"Nous lançons Gimme The Mic, un concours mondial visant à découvrir de nouveaux talents musicaux et à soutenir les créateurs de musique en herbe", indique le communiqué. Si vous avec TikTok et plus de 18 ans, vous pouvez participer. Pour ça, il suffit d'enregistrer une vidéo d'au moins 30 secondes dans laquelle vous chantez, et de la publier avec le #GimmeTheMic (donne-moi le micro, en français). Cette première étape d'auditions a d'ores et déjà commencé et s'achèvera le 16 août prochain.

La deuxième étape sera celle des "semi-finales" et se déroulera essentiellement avec les créateurs de contenus des États-Unis, qui sont les plus nombreux. Du 1ᵉʳ au 3 septembre, les 30 meilleurs participants s'affronteront lors de lives, et ce sont les spectateurs qui voteront pour les départager.

Le 10 septembre, les dix concurrents restants s'affronteront à nouveau lors de lives, jusqu'à ce qu'il ne reste que le grand gagnant. Ce dernier sera sacré champion du "GimmeTheMic US", recevra 50.000 diamants (monnaie virtuelle de l'application, équivalents à environ 2.500$ d'après Numerama), et un ticket pour la "LIVE Global Finale" qui se déroulera les 22 et 23 septembre.

"La finale mondiale verra des gagnants du monde entier s'affronter pour la première place", annonce le communiqué. Pour cette place-ci, 500.000 diamants devraient être à la clé.