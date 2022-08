TikTok se renforce dans le gaming et se lance dans le streaming audio

TikTok vient d’annoncer des nouveautés ambitieuses en matière de gaming et streaming audio. Alors que la fonctionnalité des "mini-jeux" postés par des créateurs est en phase test, le réseau social explore ses opportunités en matière musicale, notamment pour la création, le partage, la recommandation et les commentaires de musique.

Mini- jeux et musique, de nouvelles voies de monétisation des réseaux sociaux

Neuf jeux sont désormais disponibles sur l'application TikTok : Basketball FRVR (par FRVR), Tap the Difference (par Lotum), Peek a Who (par Nitro), Pride Run (par Voodoo), Influencer Run (par Voodoo), Space Destroyer (par Nitro), et Mr. Aim Lab’s Nightmare (par Aim Lab). Pour créer ces jeux, TikTok s'est associé à de petits studios et à des développeurs connus dans l'univers des jeux mobiles. Après avoir testé le marché en novembre dernier, notamment avec le géant du jeu Zynga, TikTok a continué à mener des discussions avec d'autres fabricants de jeux pour mettre en place des partenariats.

Le réseau social de ByteDance cherche ainsi à se positionner comme un acteur majeur des mini-jeux vidéo mobiles, ce qui pourrait être un moyen de rentabiliser la plateforme, comme l'avait fait précédemment Snapchat, en partenariat avec certains médias. Pour l’instant, aucun des jeux ne sera monétisé via des publicités ou des achats intégrés. Pour trouver ces jeux vidéo, lors de la publication d'une vidéo sur la plateforme, les créateurs peuvent ajouter un lien pour sélectionner l’option « Mini-jeux ».

Par ailleurs, comme l’indiquait le site Business Insider en mai dernier, ByteDance a aussi déposé une demande de brevet auprès du Bureau américain, pour une application appelée « TikTok Music ». Elle permettrait d’acheter, d’écouter, de partager et de télécharger de la musique. En concurrence directe avec le géant du marché Spotify, cette application permettrait aussi de créer, commenter et partager des listes de lecture, et son modèle de fonctionnement pourrait être similaire : gratuit avec de la publicité, et sans publicité sous condition d’abonnement.

Des nouveautés bientôt copiées ?

Le réseau social chinois a dépassé en décembre dernier la barre du milliard d’utilisateurs, avec une croissance de 45 %. TikTok est sans conteste le réseau social à la mode, celui qui crée les tendances. C’est pour cette raison que son principal concurrent, Instagram, s’inspire constamment de TikTok pour l’actualisation de ses fonctionnalités, comme la mise en avant des vidéos courtes et des outils pour le montage de vidéos, ainsi que pour les algorithmes de recommandation de contenu. Alors que certains utilisateurs cette stratégie de copie, il faut surement s’attendre à ce qu’une fois encore, Instagram fasse comme TikTok, et lance prochainement des mini-jeux. Cela serait dans la droite ligne des habitudes d’Instagram, qui a aussi par le passé copié Snapchat et sa fonctionnalité "Stories", arrivant même à surpasser son concurrent.