États-Unis : Un fermier américain devient célèbre en chantant contre les élites

DÉPÊCHE — Publiée sur YouTube le 11 août dernier, "Rich Men North of Richmond" a pris mardi la 1ʳᵉ place du classement Billboard Hot 100 et la tête des ventes. Son auteur-compositeur, Christopher Anthony Lunsford, est un fermier américain absolument inconnu sur le marché, qui chante son aversion pour les élites.

"J'ai vendu mon âme en travaillant tous les jours pendant des heures et des heures pour une paie ridicule. Alors, je peux m'asseoir ici et laisser tomber ma vie, me traîner jusqu'à chez moi et oubliez mes soucis. C'est une honte, ce que le monde est devenu pour les gens comme moi, pour les gens comme vous. J'aimerais juste me réveiller, sans que cela soit vrai. Mais ça l'est... Ça l'est, on vit dans le Nouveau Monde."

"Je sais que vous savez"

Ainsi commence la chanson du grand gaillard aux cheveux blonds et à la barbe rousse, habillé d'un T-shirt vert et armé d'une simple guitare. Avec "Rich Men North of Richmond" (capitale de la Virginie située à 175 km au sud de Washington), le chanteur de country pointe du doigt les riches qui cherchent le "contrôle total" : "Ils veulent savoir ce que vous pensez, savoir ce que vous faites. Et ils pensent que vous ne le savez pas, mais je sais que vous le savez", chante-t-il dans son refrain.

Plus loin dans sa chanson, il souhaite que "les politiciens fassent attention aux mineurs, mais pas seulement aux mineurs sur une île, quelque part", faisant probablement référence à l'île d'Epstein. Puis viennent le manque de nourriture, les impôts trop importants, le taux de suicide des jeunes...

Avec tout ça, le jeune fermier a fait fureur sur les réseaux sociaux et les plateformes d'écoutes, allant jusqu'à détrôner Taylor Swift sur le classement. Du jamais vu pour quelqu'un qui n'était même pas apparu dans un hit-parade ou autre avant ça, si l'on en croit le Billboard lui-même.

"On ne feint pas l'authenticité"

Résultat, tout le monde parle de sa chanson. The Guardian considère que Christopher Anthony Lunsford puise ses idées dans l'imagerie conservatrice, tandis que The New York Post surnomme son titre "l’hymne politique des cols bleus".

Du côté des conservateurs, justement, c'est une tout autre histoire. Là, on encense son "hymne des Américains oubliés depuis longtemps par notre gouvernement".

Interrogé par Rolling Stones, l'intéressé explique : ma "chanson a touché des millions de personnes à un niveau si profond parce qu’elle est chantée par quelqu’un qui ressent les mots au moment même où ils sont chantés. Pas de montage, pas d’agent, pas de conneries. Juste un idiot et sa guitare. Le style de musique dont nous n’aurions jamais dû nous éloigner."

Sur Instagram, le célèbre podcasteur Joe Rogan résume : "J'adore cette chanson. On ne feint pas l'authenticité, et lui en a en abondance."