"Hackney Diamonds", le nouvel album original des Stones sort le 20 octobre

DÉPÊCHE — Le 20 octobre prochain, les Rolling Stones sortiront un nouvel album studio composé de 12 chansons originales : "Hackney Diamonds". Les fans attendaient ça depuis près de vingt ans.

Leur dernier album "Blue and Lonesome" est sorti en 2016, mais le groupe n'a pas enregistré d'album 100 % original depuis 18 ans. Ce sera chose faite avec ce 24e album studio.

"Nous avons peut-être été un peu paresseux et puis, soudain, nous nous sommes dit, fixons une date et faisons un disque", a ironisé Mick Jagger, le chanteur charismatique du groupe qui a fêté ses 80 ans en juillet. Il présentait l'album aux côtés de Keith Richards et Ronnie Wood, devant la presse.

Interviewés par l'animateur de télévision et humoriste américain Jimmy Fallon, dans le "Hackney Empire Theatre", les trois papys du rock britannique sont arrivés tout sourire.

"Je suis les Stones depuis que j'ai quatre ans et je suis originaire du quartier (...) C'est fou qu'ils soient ici", s'est enflammé Rory McGlinchey, lui-même musicien. "Il était temps !", renchérit Victoria Riley, 50 ans et originaire du nord de l'Angleterre.

"Hackney Diamonds" sera leur premier album depuis que le batteur du groupe, Charlie Watts, s'est éteint en 2021 à 80 ans.

Les Rolling Stones avaient annoncé sa sortie en août, via une publicité énigmatique parue dans un quotidien local, la Hackney Gazette. "Hackney Diamonds, expert de la réparation de verre. Ouverture en septembre 2023", pouvait-on y lire. Le suspense n'a pas tenu très longtemps, les fans ayant rapidement trouvé les indices...