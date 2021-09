La Chine lutte contre l'addiction aux jeux vidéos en limitant à trois heures de jeu par semaine

Pour combattre la dépendance aux jeux vidéo chez les jeunes, la Chine continue à mettre en place des restrictions sur l’usage des jeux en ligne, considérés comme fortement addictifs.

Les plateformes de jeux en ligne ne sont plus autorisées à proposer leurs jeux à n'importe quel moment

Lundi 30 août, l'agence de presse nationale chinoise Xinhua a informé des nouveaux changements concernant la politique de jeux vidéo. L'Administration nationale de la presse et des publications de Chine limite pour les moins de 18 ans l'accès aux jeux vidéo à certains jours et horaires: les vendredis, samedis et dimanches et uniquement entre 20 heures et 21 heures, selon le rapport. Les mineurs sont également autorisés à jouer pendant les jours fériés nationaux.

Des mesures de plus en plus restrictives

En 2019, la Chine avait déjà imposé un temps maximum de jeu en ligne de 90 minutes maximum par jour pour les mineurs, avec une interdiction de jouer la nuit, entre 22 heures et 8h. Les vrais noms et numéros de téléphone étaient alors également requis pour les inscriptions sur les plateformes. Les microtransactions étaient déjà restreintes à un montant maximal allant de 28 $ à 57 $, selon l'âge de l'enfant. Début août, Tencent a été épinglé pour son jeu très populaire "Honor of Kings", une sorte de "League of Legends". L’entreprise a ensuite anticipé les mesures du gouvernement en durcissant ses conditions d‘utilisation, avec une utilisation maximum d’une heure par jour pour les mineurs et de deux heures maximum pendant les vacances scolaires.

Les vraies coordonnées pour s’assurer que les joueurs n’utilisent pas de fausse identité

Pour garantir le respect des nouvelles restrictions, les plateformes doivent s'assurer que les joueurs utilisent leur vrai nom pour s'inscrire, et doivent empêcher les personnes qui n'utilisent pas leur véritable identité de se connecter, rapporte Xinhua. Des plateformes comme Instagram ont aussi récemment instauré l’obligation de déclarer son âge pour pouvoir mieux protéger les mineurs avec des fonctionnalités dédiées. Pour vérifier que ces informations sont correctes, le réseau social développe une IA capable de vérifier ces données, par exemple en scannant les publications pour avoir des pistes qui pourraient alerter sur une fausse déclaration d'âge. Tencent, de son côté, utilise la reconnaissance faciale pour empêcher les moins de 18 ans de jouer la nuit.

Une heure de jeu vidéo les jours sans école, une limite raisonnable à mettre en place hors de Chine?

Alors que de nombreux jeunes passent plusieurs heures par jour scotchés à un écran pour jouer à des jeux vidéo, des partisans du “gaming” soutiennent que jouer peut aussi apporter des connaissances et développer certaines capacités, notamment les jeux de stratégie et de raisonnement. Un problème subsiste toutefois, celui de la perte de la notion de temps lorsque l’on joue. Pour pouvoir profiter du côté positif des jeux vidéo, une étude de l’université de Rutgers à New Brunswick dans le New Jersey indique qu’une heure de jeux vidéo quotidienne est sans conséquence sur la scolarité.