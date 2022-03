Psychothérapie : 5 avantages de la thérapie en ligne

Les personnes qui veulent faire une psychothérapie ont accès à la thérapie par internet. Cette méthode présente de multiples avantages de disponibilité et d'efficacité. Elle est économique, fait gagner du temps, se pratique à tout moment et contourne certains obstacles psychologiques et pratiques.

Disponibilité immédiate

Quand une personne ressent un malaise dans sa vie sans savoir comment le résoudre, faire une psychothérapie apporte une aide importante. Depuis quelques années, la thérapie en ligne peut se substituer à la consultation classique en cabinet. L'essor d'internet a permis de répandre cette méthode qui présente de nombreux avantages.

Selon l'endroit où l'on vit, trouver un thérapeute compétent avec qui le courant passe pour un travail efficace se révèle compliqué. Certaines régions, véritables déserts médicaux, proposent très peu de psychothérapeutes à leur population. Ceux-ci peuvent être surchargés et obtenir un rendez-vous prend beaucoup de temps.

Le parcours d'une thérapie passe parfois par des moments difficiles, où le patient a besoin d'un accompagnement plus souple et plus intense. Quand on fait face à une situation déstabilisante ou un événement choquant qui survient tout à coup, on doit réagir vite. Dans d'autres périodes, le travail suit tranquillement son cours et l'on peut espacer les visites.

La thérapie en ligne s'adapte parfaitement à ces conditions en offrant une grande disponibilité. Le thérapeute peut être présent 7 jours sur 7 et 24 h sur 24 sans grandes difficultés d'emploi du temps. Celui-ci s'ajuste au besoin en quelques clics et peut correspondre aux situations d'urgence comme aux phases plus tranquilles.

Efficacité comparable ou même supérieure

De multiples études scientifiques ont montré que faire une psychothérapie en ligne, en appoint ou comme base, est aussi efficace qu'un travail en direct.

The Lancet, la revue médicale anglaise qui fait référence, publie en 2009 une étude qui démontre une amélioration de la dépression pour 42 % des personnes bénéficiant d'une thérapie en ligne en complément des soins habituels, contre 26 % pour celles qui ne la recevaient pas.

Les résultats de la psychothérapie en ligne sont équivalents ou supérieurs à ceux obtenus en présentiel et durent plus longtemps, comme l'indique l'étude de Birgit Wagner en 2014.

Les TCC, thérapies cognitives et comportementales, se prêtent particulièrement bien à ce système. Ces thérapies brèves bénéficient des facilités d'internet et correspondent bien à cet esprit actuel et performant. On vise le résultat et la suppression des symptômes sans vouloir se disperser sur l'histoire personnelle. À l'heure où le temps est précieux, la thérapie en ligne répond directement à cette nécessité.

Anonymat possible et confiance

Certaines personnes éprouvent de l'anxiété à l'idée de consulter et de faire une psychothérapie. Parler d'un problème souvent intime implique une grande confiance en l'interlocuteur. La distanciation physique amenée par l'écran, qui permet éventuellement l'anonymat, facilite le contact en créant une sécurité. Le patient sait qu'il maîtrise la connexion et qu'il peut la couper de façon immédiate, au pire, ou simplement déconnecter le visuel. Alors qu'en présentiel il n'échappe pas à la proximité, ce mode permet une approche plus rassurante. La mise en relation, plus simple, contourne quelques-unes des résistances inhérentes à la thérapie.

Certains troubles s'accompagnent de phobies et de malaise dans le contact humain, qui peuvent aller jusqu'à un blocage physique. Le face à face peut réactiver des situations traumatiques à l'origine des difficultés vécues. Internet crée un cadre dans lequel ces mémoires peuvent être adoucies ou mises à distance. Le patient aborde plus facilement le traitement en cas de SPT, le syndrome post-traumatique, qui ravive des blessures difficiles.

Économie de déplacements

Se déplacer revient cher en argent et en temps. Les cabinets de psychothérapie sont installés principalement dans les grandes villes, beaucoup de patients doivent venir de loin pour y accéder. À l'heure des économies d'énergie et des nécessités écologiques, prendre sa voiture n'est pas un acte anodin. Beaucoup de démarches se font en ligne. Le temps du déplacement augmente celui de la consultation et il faut parfois poser un congé pour se rendre au rendez-vous. Avec internet, seul le temps de la thérapie est pris en compte. Il peut être programmé facilement hors des heures de travail.

Un travail qui implique des déplacements ou même des expatriations interromprait une thérapie en direct, mais internet maintient sa cohérence et son suivi depuis tous les points du globe.

La phobie sociale et l'agoraphobie rendent compliqués les déplacements pour ceux qui en souffrent. Sortir de chez soi et aller en ville peut déclencher une attaque de panique incontrôlable. Dans le cadre de la maison, entouré de son confort familier, le patient ne se sent pas en danger et ne risque aucune crise.

Des personnes en situation de handicap préfèrent éviter ce qui peut ressembler à une expédition difficile. Quand on vit en fauteuil, quand on souffre de déficiences visuelles ou motrices, il peut être hors de question de faire une psychothérapie en présentiel.

D'autres ne peuvent se déplacer facilement parce qu'elles doivent rester à la maison. Les aidants familiaux ne peuvent abandonner le proche dont ils prennent soin sans se faire remplacer. Pourtant, ils doivent faire face à de nombreuses difficultés pratiques et émotionnelles. Le stress généré par ce service rend souvent incontournable un accompagnement adapté à leur situation.

C'est aussi la possibilité de préserver sa santé en évitant les contacts physiques trop rapprochés, risques potentiels de contagions.

Choix de la forme

Internet facilite plusieurs manières d'échanger. Ordinateur, tablette et smartphone offrent un contact visuel de haute qualité. Il suffit d'avoir une connexion correcte et de s'installer dans un espace tranquille pour recevoir une séance. La relation avec le thérapeute s'établit par la parole et le regard de la même façon qu'en face à face. En se concentrant respectivement sur les expressions du visage, beaucoup de messages au-delà des mots se transmettent directement entre les interlocuteurs. L'environnement n'apporte pas de perturbations qui parasiteraient le dialogue.

Certains consultants préfèrent éviter la vidéo et privilégier le téléphone, c'est souvent le cas des anciennes générations. La voix fait bien passer les émotions avec leurs subtiles fréquences harmoniques. Elle fait appel aussi à un travail sur le registre auditif, porteur de nombreuses charges mémorielles.

D'autres sont habitués aux SMS et au chat. Envoyer un message pour décrire son état du jour ou son questionnement ne prend que quelques secondes et permet de faire un point rapide. Le praticien répond instantanément ou presque, quitte à reprendre le dialogue de manière plus approfondie à un moment de plus grande disponibilité réciproque. Le patient se sent accompagné au jour le jour, ce qui peut être très sécurisant.

L'échange par e-mail rappelle les anciennes communications épistolaires, où l'on peut se raconter tout à loisir. Il donne l'espace nécessaire pour décrire en détail une situation, un problème et les questions que l'on se pose. Le thérapeute peut s'y référer au fil des séances et revenir sur des points qui avaient été laissés en attente.

Cette formule s'adapte bien à la thérapie asynchrone. Le patient laisse un message écrit ou audio et son thérapeute y répond dans un délai défini. Chacun intervient au moment où il est le plus disponible, quelles que soient les conditions respectives. Des délais courts, par exemple d'une journée, sont respectés pour les réponses. Elles surviennent ainsi au meilleur moment et peuvent être approfondies si cela s'avère nécessaire.

À l'heure d'internet, la thérapie en ligne se présente tout naturellement comme une méthode simple, pratique et peu onéreuse pour résoudre bien des difficultés. Elle a prouvé son efficacité par des études validées et par ses résultats. Elle satisfait les plus exigeants et les possibilités qu'elle offre couvrent toutes les situations.