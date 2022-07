Alsace : des bars éphémères le long de la route du vin accueillent les cyclistes

Une nouvelle raison d'arpenter les routes d’Alsace à vélo ? Depuis le 10 juillet jusqu'au 28 août, chaque dimanche, des bars éphémères accueillent les cyclotouristes qui souhaitent faire une halte pour déguster des crus locaux issus des paysages qu’ils sillonnent, en compagnie des vignerons locaux, aux portes nord de la route des vins au nord de l'Alsace (Bas-Rhin) à Marlenheim et Scharrachbergheim.

Infos pratiques :

Dates et lieux : tous les dimanches du 10 juillet au 28 août - 11h-18h, en alternance à Marlenheim (proximité Salle des Roseaux) et Scharrachbergheim (proximité école primaire)



Plus d’information : www.mossig-vignoble-tourisme.fr