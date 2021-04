Harcèlement, contrefaçons: le côté obscur de Vinted

16 millions d’utilisateurs sont déjà sur Vinted en France. Les français, de plus en plus adeptes de l'économie circulaire, se sont habitués à revendre leurs vêtements sur cette plateforme. Et la pandémie, la fermeture des magasins et la crise économique ne font que renforcer ce phénomène. En France, une personne sur quatre serait habituée à acheter et à vendre sur l'application. Mais avec ce succès fulgurant, de mauvaises pratiques se généralisent. Les utilisateurs dénoncent non seulement des arnaques et ventes de contrefaçon, mais aussi des phénomènes de harcèlement des utilisateurs de la plateforme.



Peut-on acheter du luxe chez Vinted ou est-ce toujours de l’arnaque?



Selon un reportage LCI, il faut surtout redoubler d’attention lorsque l’on achète des produits de luxe. Plus on monte en gamme, plus le risque de se faire piéger par des contrefaçons augmente.

La plateforme a mis en place des mesures pour éviter ces arnaques: elle demande aux vendeurs de bien photographier des preuves que l’article n’est pas une contrefaçon, comme des étiquettes ou des détails de véracité. De cette façon, l’acheteur peut essayer de vérifier par lui-même que l’article proposé est authentique.

La plateforme prend aussi soin d’analyser les photos. À l’aide d’un algorithme capable d'identifier et de bloquer les contrefaçons, épaulé par des spécialistes chargés d'analyser les photos, la plateforme recherche les éléments fournis par les marques de luxe qui certifient que les photos publiées par les internautes correspondent bien aux produits authentiques. Cependant, de nombreux articles contrefaits échappent à ce contrôle.

Certains vendeurs présentent des factures pour certifier l'authenticité de leur article de luxe, mais il peut s'agir de fausses factures, fabriquées pour tromper les acheteurs.



Attention aux articles volés



Sur le forum de la plateforme, certains utilisateurs partagent leurs préoccupations soit par précaution (lorsqu'un vendeur vend plusieurs articles d’une même marque avec les étiquettes) ou suite à la réception d’un article… encore muni de l’antivol! Certains utilisent en effet la plateforme pour se débarrasser de vêtements ou d'autres articles volés.

À Vieil-Evreux (Eure), un entrepôt de parfums de luxe a été cambriolé en juin 2019, et 13 000 parfums Laurent Mazzone ont été volés. Par la suite, ces parfums ont été mis en vente sur Vinted en grande quantité. Suite à des investigations numériques et surveillances, des enquêteurs de la Section de recherches de Paris ont pu repérer plusieurs receleurs potentiels. Ce vol, dont la valeur est estimée à plus d’1,5 million d’euros, n’est que la partie émergée des nombreux cas de vente d’articles volés. Un groupe d’entraide pour les victimes de escroquerie a été créé pour partager ces éxperiences. Le groupe compte aujourd’hui 9 200 membres.



Les photos et les messages privés, porte ouverte au harcèlement sexuel



Des demandes déplacées, des commentaires inappropriés et insultants.... Les témoignages de femmes ayant été victimes de harcèlement sur la plateforme continuent d'augmenter. Les médias Madmoizele et Neonmag répertorient pluseurs temoignages de ce type. La créatrice d'un compte Instagram qui dénonçait le harcèlement sur Vinted a reçu, 24 heures après la création du compte, jusqu' à 1500 messages témoignant des problèmes de la plateforme, qui ne peut pas modérer les comportements malveillants et les commentaires sexualisants.

De son côté, la plate-forme confirme qu’elle ne tolère aucun type de harcèlement : “Que ce soit dans les messages entre membres, sur notre forum ou dans les profils publics des utilisateurs”. Vinted recommande de bloquer et de signaler les utilisateurs ayant des comportements déplacés et dit évaluer la situation et prendre les mesures nécessaires, comme bloquer les utilisateurs signalés si besoin.