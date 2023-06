Surfréquentation touristique: l'Alliance France Tourisme propose des solutions

DÉPÊCHE — Pour éviter la surfréquentation touristique en France, l'Alliance France Tourisme a rédigé un rapport dans lequel elle propose différentes pistes de réflexions. La priorité consiste à désengorger les flux de touristes, à la fois dans l'espace et dans le temps.

Composée de divers groupes du secteur, tels qu'Accor, Belambra, SNCF Connect ou encore la Compagnie des Alpes, l'Alliance France Tourisme travaille à la manière d'un "think tank". Dans son dernier rapport, elle s'attaque à la question des "phénomènes de saturation perçus ou réels liés à la surfréquentation touristique". Si l'Alliance refuse "les lieux communs", elle souligne que les conséquences sociales, économiques, culturelles et environnementales du "surtourisme" existent bel et bien. Et d'ajouter que "la prise de conscience française est tardive".