"Essayez la Nièvre" : Le département donne tout pour attirer de nouveaux habitants

DÉPÊCHE — Verdure, calme et maison bon marché : méconnue et en plein déclin démographique, la Nièvre (Bourgogne-Franche-Comté) déploie les grands moyens pour attirer de nouveaux habitants, notamment en les accompagnant dans leurs projets.

Depuis 2020, une semaine par an, le programme "Essayez la Nièvre" propose d'accueillir les familles gratuitement pour les conseiller sur leur projet d'exode vers la Bourgogne-Franche-Comté. Plus de 360 personnes ont déjà participé depuis le lancement.

"On ne connaissait pas la Nièvre, mais on s'est dit : Si ça ne marche pas, ç'aura été une semaine de vacances !", Isabelle Longcourty, descendue de Tourcoing pour l'expérience. Elle voulait poursuivre dans l'assistance maternelle, et son mari Luc voulait reprendre un café-épicerie.

"Ah oui, on en a besoin !", a sauté de joie une agente départementale. Logé près de l'étang de Baye, entre eau et forêt, le couple a été conquis : "C'est top. On se promène et on ne pense à rien", explique Luc, tout autant enthousiasmé par l'immobilier "beaucoup moins cher". Les Longcourty repartent donc avec l'envie de concrétiser leur projet, d'autant qu'ils reçoivent un appui dans cette démarche.

Comme le rapporte l'AFP, pendant la semaine nivernaise, les candidats sont conseillés pour trouver un métier, un logement, une école ou monter un dossier de reprise de commerce.

"On les accompagne dans leur business plan puis le plan de financement", explique Laurent Mary, de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI).

Pour le moment, seule une quinzaine de familles ayant participé au programme se sont effectivement installées. "Mais on amorce une pompe" vis-à-vis du déclin démographique, assure Martine Garcin, en charge du programme. Les visiteurs sont tout de même 80 % à se dire "très agréablement surpris", selon une enquête de 2022, se faisant ainsi des ambassadeurs de la Nièvre.