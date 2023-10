Inflation : Une application pour vérifier le prix des livres

Alors que la hausse des coûts du papier, de l’énergie et des transports a mécaniquement augmenté le prix des bouquins, la société Dilicom a mis à jour son application "Le Prix du Livre" pour que personne ne se fasse avoir. Libraires et lecteurs pourraient se sentir concernés.

Le prix d'un livre est fixé par l'éditeur, en fonctions des droits d’auteur, des coûts de fabrication, des coûts de diffusion et de distribution, ainsi que de ses frais généraux. In fine, il est interdit par la loi de vendre à perte, et le prix fait partie des mentions obligatoires qu'un livre doit afficher sur sa quatrième de couverture.

Le hic, c'est qu'avec la récente inflation des matières premières et des transports, le prix des livres varie parfois rapidement. Aussi est-il attendu des libraires qu'ils changent les étiquettes de leurs livres en vente pour que le bon prix soit affiché, mais il s'agit bien souvent d'un travail de titan.

C'est là que "Le Prix du Livre" entre en jeu : "L’application vous permet de vérifier le prix public d’un livre. Pour obtenir le prix d’un livre, vous pouvez scanner le code barres figurant sur le livre ou saisir manuellement la référence ISBN composée de 13 chiffres", explique Dilicom. Une manière pratique de vérifier si le prix de vente affiché est bien le prix en vigueur.

D'un côté, les libraires sont certains de ne pas perdre de l'argent. De l'autre, les clients peuvent aussi s'en servir pour vérifier que les libraires ne profitent pas de l'inflation pour justifier des prix trop hauts.