Emmanuel Macron, clairement obscur. L'opacité plutôt que transparence 

Malgré l’affirmation de son discours du 24 novembre 2020 « Ne jamais céder au complotisme, à l’obscurantisme, au relativisme », Emmanuel Macron et ses lieutenants ont tranché : pour eux, c'est l'opacité qui prime. Et Emmanuel Macron qui semblait assez lumineux au départ se révèle "en même temps" le maitre du clair-obscur.

« La raison d'État, c'est des tas de raisons », disait Coluche. Des raisons teintées d’autoritarisme par nature, est-on en droit de penser. C'est ainsi qu'il convient de compléter cette formule pour qu'elle corresponde à la triste réalité en pratique dans notre démocratie défaillante (1) depuis 2017 encore plus marquée depuis 2022 :

« La raison d'État, c'est des tas de raisons de ne pas faire état au peuple des raisons pour lesquelles l'État décide d'agir de telle sorte plutôt qu'une autre, sans demander son avis au peuple. »

Seuls les mauvais citoyens, qui n'ont pas confiance en Emmanuel Macron et son Gouvernement, veulent la transparence. Or, ils sont très loin d'être minoritaires à en croire les sondages. Pourtant, ils acceptent sans broncher de « vivre dans le noir ». C'est mieux. Après tout, l'obscurité totale des contrats Pfizer et compagnie n'a gêné que les méchants complotistes. Pareil pour le noir total des conseils de défense et pour un recours quasi systématique à l'article 49-3 de la Constitution qui a effacé des tableaux un débat démocratique devenu non essentiel.

Honte à ceux qui en doutent, il n'y a pas eu d'obligation vaccinale déguisée, pas de viol du consentement libre et éclairé, pas plus de mise à l’écart des sous-citoyens que l’on emmerde si ces derniers ne succombent pas à la décision autoritaire sans obligation. Merci la macronie, nous vivons dans un monde quasi parfait où nous sommes tous plus ou moins libres et égaux. (2)

Car si certes certains sont plus égaux que d'autres, notamment les politiciens qui se sont eux-mêmes exclus de l'obligation vaccinale, personne n'est au courant de rien. Donc sur ce point précis, désolé messieurs et dames les complotistes, nous sommes bel et bien tous logés à la même enseigne.

Emmanuel Macron décide de tout, tout seul, et rira bien, non pas qui rira le dernier, mais qui a le pouvoir et décide. Cependant, une question demeure, dans l'attente de l'instauration de la loi martiale espérée par tous depuis les émeutes de la semaine dernière : entre Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron, qui aura le Prix Nobel de la guerre ?

De la guerre et de l'anti-démocratie. J'entends par là en bafouer tous les principes constitutionnels, notamment celui de « La souveraineté nationale » qui, en principe (article 4 de la Constitution), « appartient au peuple, qui l'exprime par ses représentants au Parlement et par la voie du référendum. »

Car Emmanuel Macron vient de l'annoncer, et publiquement : il a fait livrer à Volodymyr Zelensky, des missiles Scalp qui peuvent frapper les forces russes jusqu'à Moscou.

C'est en notre nom à tous et avec notre argent. Malheureusement, cet énième fait du prince n’a-t-il pas pour conséquence de nous entraîner de fait dans la guerre ? D'où la loi qu'Emmanuel Macron fait passer actuellement, qui permet la réquisition de toute personne physique ou morale présente sur le territoire national, et de tout Français qui se trouve à l'étranger. Leur réquisition par l'armée, pourquoi ? Pour tout conflit effectif ou sur le point de l'être. Cela, évidemment, sera accompagné du recours à l'article 16 de la Constitution par le va-t-en-guerre de l’Élysée : les pleins pouvoirs donnés au Président de la République.

Oui : là au moins ça aura le mérite d'être clair et officiel : La France sera réellement une démocratie défaillante.

Malheureusement, combien de parents vont être inquiets à l'idée que leurs enfants, fils et filles, puissent être réquisitionnés pour servir de chair à canon pour le bon plaisir du Roy Emmanuel 1er ?

« Hélas, il aimait trop la guerre », dit-on de Louis XIV, « le Roi-Soleil », devant l'état de destruction totale dans lequel il a laissé le pays, au terme de son règne, du fait des guerres incessantes qu'il a décidées sans jamais demander son avis à quiconque excepté lui.

Combien de temps encore avant que Poutine ne décide de réagir ? À force de provocations répétées de la part de l’Europe et de notre président autocrate, on va s’en prendre une !

La paix est un équilibre qui demande des efforts de toutes les parties. Absolument toutes. Je n'entends pas par là uniquement les pays qui sont parties au litige, engagés matériellement dans celui-ci officiellement. La paix intéressant le monde entier, lorsque la Russie et l'Otan s'affrontent, directement ou non, tous les pays un tant soit peu audibles auprès d'eux, doivent œuvrer à concourir à l'avènement d'un accord convenable pour les deux parties, les pays officiellement parties au litige.

L'Inde est un des rares pays qui n'a pas pris position dans le conflit russo-ukrainien. Or, puissance nucléaire, pays membre du Conseil de sécurité des nations unies et pays le plus peuplé du monde, l'Inde est éminemment audible à la fois par la Russie et par l'Otan.

Les accords de Delhi ? Ça tomberait à pic.

Alors en ce 14 juillet 2023, n'est-il pas souhaitable, et des vœux de tous, que le peuple français réclame la paix en s’unissant dans un mouvement citoyen collectif apolitique afin de désamorcer l’escalade ? Et, ainsi dénoncer le va-t'en guerre du soutien à tout prix à l’Ukraine pour initier le va-t'en paix souhaitable pour tous.

(1) The Economist, le célèbre magazine anglo-saxon, a classé la France deux années de suite à démocratie défaillante.

(2) Quand j'étais enfant, je pouvais faire du camping sauvage, brûler les feuilles dans mon jardin, y creuser un puits, faire du vélo sans casque, fumer, etc. J'étais libre, d'accord, mais je ne savais pas qu'en fait, je n'étais pas heureux. Complotiste congénital, j'ignorais que pour ma citoyenneté s'impose à l'égoïsme qui me rongeait alors, j'avais besoin que l'État décide de tout, intervienne sans limites dans ma vie, à tous les niveaux et dans tous les domaines.

Donc, frottant ma lampe d'Aladin avec la même frénésie dont font montre les dirigeants mondiaux, qui scient la branche sur laquelle l'humanité toute entière est assise, j'ai appelé de mes vœux un État qui me protège de tout, y compris de moi-même. Surtout de mes envies de liberté.

Et merci ! Ça y est : ce vœu, Emmanuel Macron l'a exaucé. Un vœu qu'il a exaucé, exhaussé au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, même quand on est à l'extrémité de l'extrême gauche, centre ou droite. En guise de vœu, c’est un véritable uppercut qu’il nous a collé.