À Berlin, Attal fait du pied à Scholz et appelle à un "sursaut franco-allemand"

Les élections européennes approchant, Gabriel Attal s'est rendu en Allemagne pour y rencontrer Olaf Scholz, contrer la montée du "populisme" et appeler au "sursaut franco-allemand". Entre le conflit russo-ukrainien, le marché de l'électricité et la crise agricole, il y a du pain sur la planche.

C'est le premier déplacement à l'étranger du Premier ministre. Il a donc sorti la fanfare : "On mesure la force de l'Europe à la solidité de l'amitié franco-allemande, que nos deux nations avancent ensemble et l'Europe accélère, se développe et retrouve ses habits de puissance ; que nos deux nations se divisent et l'Europe tout entière hésite", a-t-il récité à l'ambassade française.

Et de mettre en garde contre la "brèche de la division" entre les deux pays : "C'est celle qu'attendent les populistes, celle dont se repaissent les extrêmes, guettant la moindre de nos différences pour flatter les plus bas instincts et tenter de saborder l'Europe".

Il faut dire qu'entre Paris et Berlin, les points de frictions sont nombreux, même si les responsables des deux pays affichent leur détermination à remettre la relation sur les rails. Que ce soit sur la question du marché de l'électricité, celle de la défense avec la guerre en Ukraine, de la place du nucléaire ou du pacte européen de stabilité budgétaire, rien n'est encore gagné en termes d'amitié. D'ailleurs, Gabriel Attal le sait : "Il y a toujours des moments difficiles dans la relation entre la France et l'Allemagne. Mais ces moments ne doivent jamais nous faire reculer" et "jamais nous faire renoncer", a-t-il assuré, faisant écho aux propos d'Emmanuel Macron.

Comme le rapporte l'AFP, les deux responsables tiendront une conférence de presse commune, puis dîneront avec leurs délégations à la chancellerie. Au menu, principalement l'Ukraine, l'énergie et les agriculteurs. Pas nécessairement dans cet ordre...