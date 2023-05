La justice pourrait priver l'association "Anticor" de son agrément

Vendredi 12 mai, le tribunal administratif doit se prononcer sur ce recours.

Pour l'instant, le rapporteur public "a conclu à l'annulation de l'agrément accordé par le Premier ministre en avril 2021." L'avocat des demandeurs, Me Frédéric Thiriez, s'en est félicité : "Il a suivi nos arguments."

De son côté, la présidente d'Anticor, Elise Van Beneden, accuse le coup : "L'annulation de l'agrément de l'association Anticor serait un coup porté à la lutte contre la corruption et donc à notre démocratie." C'est là-dessus que repose toute l'association : "Lutter contre la corruption et rétablir l’éthique en politique". Un retrait de l'agrément serait pour elle "une nouvelle tentative d'étouffer notre voix et celles des citoyens qui nous soutiennent". Elle ajoute que "ce serait prendre le risque de restreindre la capacité de la société civile à agir en justice contre la corruption, dans un contexte où les affaires politico-financières s'accumulent et les libertés associatives reculent".

"De nombreuses affaires en cours, au plus haut niveau, pourraient être menacées si Anticor perdait sa capacité à se porter partie civile au nom de tous les Français", a-t-elle aussi alerté. L'avocat d'Anticor dans ce dossier, Me Vincent Brengarth, a dénoncé une procédure "abusive, infondée, un non-sens, en ce qu'il risque d'empêcher le combat de l'association contre la corruption".

Dans certains dossiers récents où les poursuites ont été déclenchées par une plainte d'Anticor, comme le dossier des relations entre l'ex-ministre Sylvie Goulard et l'institut américain Berggruen, la cession de la branche énergie d'Alstom à General Electric ou les contrats russes d'Alexandre Benalla, c'est la procédure entière qui risque l'annulation, selon une source proche de l'association.

Selon des sources proches du dossier, Anticor a demandé par précaution au tribunal administratif un différé dans le temps des effets en cas d'annulation.