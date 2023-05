Les maires de quartiers prioritaires appellent à un "Plan d'urgence pour les banlieues"

DÉPÊCHE — "Abandonnés par la République", les maires de quartiers populaires appellent à l'aide dans une tribune publiée chez Le Monde, déplorant notamment des "banlieues au bord de l'asphyxie", des "associations à bout de souffle" et "un taux de chômage important".

Dans leur texte, les élus évoquent aussi la précarité alimentaire, les retards de paiement des loyers, ainsi que les projets de renouvellement urbain en panne. "Les banlieues sont au bord de l'asphyxie et leurs habitants font face à de nombreuses crises", constatent amèrement ces élus d'horizons politiques divers. Frappés par la forte hausse de l'inflation (+13,2% pour les produits alimentaires), "des habitants sont contraints de ne pas manger à tous les repas", rappellent les élus. Même constat alarmant sur le volet du logement, la moitié des organismes HLM ayant enregistré en 2022 "une augmentation de plus de 10% du nombre de loyers en retard de paiement de plus de trois mois". Le chômage frappe aussi plus durement les quartiers populaires, avec un taux 2,7 fois supérieur à celui des autres quartiers des unités urbaines.

Ils sont une trentaine à signer la tribune, pour la plupart élus de banlieue, mais aussi maires de grandes villes comme Paris ou Lyon.