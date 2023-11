Les soignants suspendus non réintégrés sont en détresse, le Sénat les reçoit ce mardi

FRANCE - Un échange entre des sénateurs et un collectif citoyen est organisé ce mardi 7 novembre, à 19 heures, au Sénat, à Paris. A l’initiative de la sénatrice de Haute-Savoie Sylviane Noël (LR), tous les membres de la chambre sont invités à venir écouter la souffrance de ces citoyens qui pensaient voir le bout du tunnel avec la fin de l’obligation vaccinale contre le Covid-19, qui avait débuté le 15 septembre 2021.

Six parlementaires ont déjà annoncé leur présence à cette rencontre dont Alain Houpert, Sylvie Goy-Chavent, Laurence Muller-Bron, Alain Joyandet (tous LR ou apparentés).

Le collectif citoyen est principalement composé de membre du syndicat Liberté Santé (SLS). Ces citoyens demandent que la loi de l’obligation vaccinale soit abrogée et qu’une commission d’enquête parlementaire soit ouverte. Ils comptent, lors de ce rendez-vous, s’appuyer simplement sur des "chiffres ultra factuels".

Des personnes victimes d’effets indésirables et représentant des victimes seront présents également, tels que Marc Doyer et Mélodie Féron, pour évoquer les accidents survenus depuis les campagnes de vaccination.

"Cette cause dépasse l’engagement politique partisan", selon l’organisateur de l’événement côté soignants, "c’est un rendez-vous citoyen, apolitique. On parle de gens qui ont subi une injustice et de leurs libertés fondamentales. Nous voulons que cette injustice soit réparée avec une réintégration officielle."

Le Dr. Vincent Bonaldi sera présent au Sénat. Il avait déjà adressé plusieurs courriers aux députés et sénateurs pour les sensibiliser sur l’importance de créer une enquête parlementaire au sujet des effets secondaires des vaccins anti-Covid.

Découvrez sa lettre en lien.