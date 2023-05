Macron et Borne affichent leur soutien au maire de Saint-Brévin

DÉPÊCHE — Suite à l'incendie criminel de son domicile en mars dernier, le maire de Saint-Brévin-les-Pins a finalement démissionné en déplorant le manque de soutien de l'État. Après coup, Emmanuel Macron et Élisabeth Borne s'en émeuvent, affichent leur soutien, et assurent qu'ils vont réagir.

Dans cette commune de Loire-Atlantique, c'est le déménagement d'un Centre d'accueil de demandeurs d'asile (Cada) près d'une école élémentaire qui a mis le feu aux poudres. Les uns y sont favorables, les autres y sont farouchement opposés. Yannick Morez (DVD) en a payé les frais, et a fini par céder son poste de maire.

Emmanuel Macron s'est ému sur Twitter : "Les attaques contre Yannick Morez, maire de Saint-Brévin-les-Pins, et contre sa famille, sont indignes. À cet élu de la République, à son épouse et ses enfants, je redis ma solidarité et celle de la Nation."

Quant à la Première ministre, elle déplore des faits "très choquants" et assure vouloir "mieux protéger les maires". Elle a proposé à l'intéressé de le recevoir dans le courant de la semaine prochaine.

Une enquête est en cours pour essayer d'identifier le responsable.