Sécurité : Trois unités de CRS "nouvelle génération" déployées en France

Pour prévenir d'éventuelles violences urbaines et combattre le trafic de drogue, le gouvernement a invoqué trois compagnies républicaines de sécurité (CRS) "nouvelle génération", spécialisées dans les situations d'urgence et mobilisables très rapidement. Elles prendront leurs quartiers cette semaine dans le sud, l'ouest et le centre-est de la France.

La CRS 81 viendra prêter main forte aux forces de l'ordre de la cité phocéenne, gangrénée par les violences et le trafic de drogue. Elle sera engagée "pour rétablir l'ordre public, avec une technicité particulière, en appui de nos opérations de pilonnage et des opérations judiciaires liées au trafic de stupéfiants", a précisé la préfète de police des Bouches-du-Rhône, Frédérique Camilleri, lundi lors de la présentation à Marseille.

Les 194 membres de cette unité, "déjà CRS ou venus d'autres corps et services", "seront disponibles H24" et pourront intervenir dans tout le sud de la France.

La CRS 82, quant à elle, sera déployée à Saint-Herblain, près de Nantes, et la CRS 83 à Chassieu, dans la métropole lyonnaise. Enfin, une CRS 84 devrait être déployée à Montauban lors du printemps 2024. Ces unités-ci seront davantage appelées à soutenir les forces locales lors de violences urbaines, de manifestations qui dégénèrent ou pour la sécurisation de grands événements.

Comme le rapporte l'AFP, toutes s'inspirent de la CRS 8, une unité d'élite installée en juillet 2021 par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, un an environ après des violences à Dijon impliquant des membres de la communauté tchétchène. Établie à Bièvres, en région parisienne, la CRS 8 est susceptible d'intervenir dans tout le pays.