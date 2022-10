Un parti wokiste "contrôlé par des va-t-en-guerre": une ex-parlementaire rompt avec le Parti démocrate

L'ex-parlementaire américaine Tulsi Gabbard a annoncé son départ du Parti démocrate dans une vidéo mise en ligne le 11 octobre. Elle reproche notamment à son ancienne famille politique d'être contrôlée par des « va-t-en-guerre » au service du complexe militaro-industriel étasunien, et de n'avoir que faire des conséquences de leurs décisions politiques sur la population.

I believe in a government of, by and for the people. Unfortunately, today’s Democratic Party stands for a government of, by, and for the powerful elite. If you can no longer stomach the cowardly wokeness of Dem Party idealogues, I invite you to join me. https://t.co/dhwhfqdK27 pic.twitter.com/ReqII3pwDZ