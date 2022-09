Guerre en Ukraine: les Républiques de Donestsk et Lougansk appellent d'urgence à un référendum de rattachement à la Russie

Lundi 19 septembre, les dirigeants des Républiques populaires de Donetsk et Lougansk ont appelé d'urgence à l'organisation d'un référendum de rattachement à la Russie.

Le chef de la République autoproclamée de Donetsk, Denis Pouchiline, a enjoint son homologue de Lougansk, Leonid Passetchnik, de mener une action « synchronisée » à cette fin. « Je pense que nous devons préparer certaines choses ensemble, que certaines de nos actions doivent être synchronisées : je propose que nous combinions les efforts de nos administrations et parlements respectifs pour commencer à résoudre les problèmes de préparation d'un référendum », explique-t-il dans une vidéo.

#Breaking Head of the Ukraine Breakaway Pro/Russia Donetsk People's Republic Denis Pushilin has published a video where he agrees with the “head of the Lugansk People's Republic” Leonid Pasechnik on “synchronization of actions” for “referendum” on both republics joining Russia pic.twitter.com/WxeYpeGaAA