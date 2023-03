L'Espagne n'enverra aucun avion de combat à l'Ukraine

Alors que la Pologne, puis la Slovaquie, ont annoncé l'envoi d'avions de chasse Mig-29 en Ukraine, la ministre de la Défense espagnole, Margarita Robles, a au contraire fermé la porte à tout transfert d'avions de combat.

"La position de l'Espagne a toujours été très claire : nous n'enverrons pas d'avions de combat", a déclaré avec insistance Margarita Robles, vendredi 17 mars, depuis son ministère. Cette décision tempère fortement la déclaration de Pedro Sánchez au président ukrainien lors de sa deuxième visite à Kiev le mois dernier. Le Premier ministre espagnol avait alors affirmé que l'Espagne étudiait la possibilité d'envoyer une aide aérienne à l'Ukraine.

Vendredi, la ministre de la Défense espagnole a néanmoins souligné que son pays respectait "les décisions prises par tout pays allié pour aider l'Ukraine" et confirmé que 20 véhicules blindés de transport de troupes supplémentaires et dix chars de combat "Léopard" 2A4 seraient envoyés à l'armée ukrainienne dans les prochaines semaines. Mais Margarita Robles insiste sur le fait qu'elle ne participera pas à l'envoi d'avions de chasse : "Ceux que nous avons (ndlr : des Eurofighter et des F-18) nécessitent un entraînement différent de celui des avions dont disposent la Pologne et d'autres pays de l'ex-Union soviétique".

La Pologne avait pour sa part annoncé jeudi 16 mars qu'elle livrerait quatre Mig-29 de fabrication russe - au lieu des F-16 espérés par Volodymyr Zelensky.

Interrogée par le journal El Mundo concernant l'offre à laquelle faisait référence Pedro Sanchez lorsqu'il parlait d'aide aérienne, Margarita Robles a précisé : "Le président dit que nous soyons ouverts à toutes les possibilités, mais les avions que l'Ukraine veut, l'Espagne ne les a pas".