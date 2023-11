Le portefeuille numérique européen en passe d’être adopté

MONDE - Ce mercredi 8 novembre, les membres du Parlement et du Conseil européen se sont réunis afin de définir le cadre de l’identité numérique européenne. Un nouveau portefeuille numérique européen permettra bientôt de s'authentifier pour accéder aux services publics et privés, et de partager et signer des documents.

Initialement proposé en juin 2021, le texte devra maintenant être approuvé avant de devenir loi. La commission de l'Industrie, de la recherche et de l'énergie tiendra un vote le 28 novembre prochain.

Une identité numérique européenne pour accéder aux services publics et privés

Les membres du Parlement et du Conseil européen se sont mis d’accord pour définir les contours de la prochaine identité numérique européenne. Selon le texte négocié, ce nouveau portefeuille numérique permettra bientôt de s'authentifier pour accéder aux services publics et privés, et de partager et signer électroniquement des documents.

Les députés ont défendu la nature open source du dispositif pour encourager la transparence. Ils ont ajouté au texte des règles strictes pour, d’après eux, surveiller les entreprises qui seront impliquées dans l’authentification des citoyens. Un “tableau de bord de la vie privée” donnera aux utilisateurs un contrôle sur leurs données. Les parlementaires promettent une utilisation sur une base strictement volontaire. Toutes ces propositions sont toutefois soumises au vote du 28 novembre prochain pour être introduites dans le texte.