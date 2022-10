Sabotage de Nord Stream: les États-Unis vraisemblablement coupables, selon un économiste américain

Professeur à l'université de Columbia et économiste de renom, Jeffrey Sachs, interrogé sur Bloomberg TV le 3 octobre, a provoqué le malaise des journalistes en affirmant que les États-Unis étaient vraisemblablement responsables du sabotage de Nord Stream.

« Je parierais qu'il s'agit d'une action des États-Unis, peut-être des États-Unis et de la Pologne », a affirmé l'économiste à propos du sabotage des gazoducs, avant d'être interrompu par l'un des intervieweurs, qui lui a réclamé les preuves sur lesquels il se fondait pour appuyer ses dires.

Des éléments concordants

« Tout d'abord, il existe des preuves radar que des hélicoptères militaires américains, normalement basés à Gdansk [Pologne], ont survolé la zone », a souligné Jeffrey Sachs.

Il a ensuite évoqué la menace formulée par le président américain Joe Biden en début d'année « de mettre fin, d'une manière ou d'une autre, à Nord Stream » en cas d'intervention russe en Ukraine, puis les propos du secrétaire d'État Anthony Blinken tenus lors d'une conférence de presse le 30 septembre. Ce dernier, tout en qualifiant de « désinformation » les accusations de la Russie sur l'implication des États-Unis dans le sabotage des installations, avait alors déclaré que l'arrêt des gazoducs représentait une « formidable opportunité » pour réduire la dépendance énergétique de l’Union européenne vis-à-vis de la Russie.

« C'est une étrange façon de parler si vous vous inquiétez du piratage d'infrastructures d'importance vitale », a fait remarquer Jeffrey Sachs.

