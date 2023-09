Terrorisme : Al-Qaïda menace la France et la Suède

DÉPÊCHE — Dans la dernière édition du magazine Sada al-Malahim, le groupe terroriste Al-Qaïda a ouvertement menacé la France et la Suède, apprenait Le Figaro ce jeudi 14 septembre. L'organisation y mentionne une attaque sur un "ministère" français ou une "ambassade suédoise".

"Ils ne comprendront que lorsqu’un ministère sera attaqué à Paris... Pensent-ils que les mains des combattants ne les atteindront pas chez eux ?", peut-on lire dans le magazine, d'après une info du Figaro. Il n'y a pas grand-chose à lire entre les lignes, puisque le message est assez clair, mais Al-Qaïda dans la péninsule arabique (AGPA) ne s'est pas privée d'une illustration : un homme cagoulé et armé d’un fusil, posant devant des images de policiers français en pleurs.

"Il est désormais clairement apparent que la Suède a choisi de prendre la tête dans la guerre contre l'Islam et les musulmans parmi les pays de l'Union européenne, rivalisant ainsi avec la France, le Danemark et d'autres pour la première place dans la course à l'opposition à Dieu et à son messager", peut-on lire dans le Sada al-Malahim. Si tout n'est pas explicité, l'organisation reprocherait à la Suède les récents autodafés du Coran qui y ont eu lieu, et à la France l'interdiction récente de l'abaya dans les écoles.

Pour l’instant, le ministère de l’Intérieur ne s'est pas prononcé sur le sujet.