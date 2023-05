Biden vend des armes à la majorité des pays autocratiques

VENTES D'ARMES - Malgré le discours convenu de la Maison Blanche en faveur des pays dits démocratiques, les États-Unis ont vendu des armes à plus de la moitié des régimes autoritaires dans le monde en 2022.

Depuis l’accession au pouvoir de Joe Biden en 2021, ce dernier emploie une rhétorique opposant les démocraties et les autocraties, dans laquelle les États-Unis seraient les grands artisans de la paix dans le monde. Mais en réalité, l’administration Biden a aidé beaucoup de pays autoritaires à accroître leur puissance militaire.

D’après le site The Intercept, les États-Unis ont même vendu des armes à au moins 57% d’entre eux en 2022. D’après deux rapports, publiés par le Département d’État américain d’une part, et fin avril par le Pentagone d’autre part, les ventes d’armes américaines ont profité à 142 pays en 2022.

Les affaires sont les affaires

L’Université de Gothenburg, en Suède, réalise un classement qui sépare les pays dits démocratiques, qui élisent leurs dirigeants à travers des élections libres et transparentes, des autres. Sur 84 pays classés comme autocratiques, au moins 48 ont acheté des armes à l’État américain. Au moins, car plus de 10% des ventes sont allées à des pays restés secrets.

Ce comptage contredit la présentation que fait Joe Biden de sa politique internationale : un combat entre des démocraties, États-Unis en tête, situées dans le "camp de la paix et de la sécurité", face à des autocraties conspirant contre elles.

Joe Biden, qui affirmait encore à Varsovie l’année dernière que le combat entre démocratie et autocratie était le combat de "la liberté contre la répression" et entre "un ordre international réglementé et un ordre gouverné par la force brute".

Sous Donald Trump, qui annonça au cours de son premier voyage officiel en Arabie Saoudite un contrat d’armement majeur, les ventes d’armes avaient prospéré. Elles prospèrent encore davantage sous Biden.

Pendant sa première année en tant que président, le total a atteint 206 milliards de dollars, alors que la médiane sous Donald Trump se situait aux alentours de 170 milliards. Et le soutien à l’Ukraine n’explique rien de cette hausse, la grande majorité des livraisons d’armes étant constituée de dons.

Malgré ses promesses de vendre uniquement des armes aux pays qui respectent les droits de l'Homme, Joe Biden a approuvé, à peine entré en fonction, des ventes à l’Égypte, à l’Arabie Saoudite et à des dizaines d’autres pays autoritaires.

La France n’est pas en reste

De l’autre côté de l’Atlantique, le "pays des droits de l’Homme" occupait encore en 2021 la troisième place mondiale des vendeurs d’armes avec près de 12 milliards d’euros de commandes.

Parmi les cinq plus gros acheteurs, l’Égypte du maréchal Abdel Fattah al-Sissi, ou encore l’Arabie Saoudite. Ces dix dernières années, le Qatar et les Émirats arabes unis ont également figuré parmi les plus gros clients de la France.