Europe: un nouveau pas vers la monnaie numérique

ÉCONOMIE - La Banque centrale européenne (BCE) a franchi une nouvelle étape pour faire de la monnaie numérique une monnaie légale, officielle et contrôlée en Europe. L'objectif sera d'échanger des euros contre des euros numériques et de contrôler les flux monétaires de 300 millions de personnes.

La Commission européenne a présenté mercredi 28 juin sa proposition de cadre juridique pour un éventuel euro numérique de la BCE en complément de l'argent liquide. Cette mesure est inédite par le fait qu'elle fixe des limites aux montants que les clients peuvent détenir dans le but d'éviter une fuite substantielle des dépôts des banques. Les utilisateurs, désireux de payer plus que la limite fixée, pourront relier le porte-monnaie numérique à leur compte bancaire.

Espèces et numérique

Le paquet comprend deux séries de mesures visant à garantir au citoyen la possibilité d'effectuer des paiements en espèces et des paiements numériques pour régler ses dépenses : une proposition législative fixant le cadre juridique d'une éventuelle monnaie numérique et une proposition relative à l'adjudication légale d'euros en espèces.

Lors de la présentation du paquet, le vice-président chargé des affaires économiques, Valdis Dombrovskis, et le commissaire européen chargé des affaires économiques, Paolo Gentiloni, ont souligné la nécessité pour l'UE de s'adapter à une époque en pleine mutation. Ce contexte de transition numérique s’étant accéléré avec la pandémie de Covid-19 et l’augmentation des paiements électroniques.

La proposition de la BCE offre aux citoyens et aux entreprises une option supplémentaire pour payer numériquement avec une forme de monnaie publique largement acceptée, "bon marché, sûre et résiliente" dans la zone euro. Cela viendra compléter les solutions privées telles que PayPal et Paylib.

Zone euro

À l'instar de l'argent liquide, il est prévu que l'euro numérique puisse être utilisé avec les moyens de paiement privés nationaux et internationaux habituels, tels que les cartes ou les applications de paiement. Il fonctionnera comme un portefeuille numérique qui permettra aux entreprises de payer avec l'euro numérique à tout moment et partout dans la zone euro, et cela s'étendra aux salaires des travailleurs.

En outre, l'idée est que ce portefeuille numérique soit disponible pour les paiements en ligne et hors ligne. Les paiements pourront alors être effectués d'un appareil à l'autre sans connexion internet, à partir d'une zone éloignée ou d'un parking souterrain.

Les banques affirment que l'euro numérique permettra aux utilisateurs d'effectuer des paiements numériques tout en révélant moins de données personnelles que lors d'un paiement par carte, en espèces ou à un guichet automatique.

Les magasins de la zone euro seront obligés d'accepter les euros numériques, à l'exception des plus petits commerçants qui choisissent de ne pas les accepter. De fait, Bruxelles reconnaît que le coût de la mise en place d'une nouvelle infrastructure permettant d'accepter ce type de paiement en euros serait "disproportionné".

Si la proposition est adoptée, le Conseil et le Parlement européen établiront le cadre juridique de l'euro numérique. Toutefois, il appartiendra à la BCE de décider du calendrier et de la date d'émission de l'euro numérique, pour lequel l'enquête sera achevée à l'automne.