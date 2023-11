Les Suédois en grève contre Tesla : Elon Musk va-t-il perdre le Nord ?

SUEDE - Le 27 octobre dernier, 130 employés de Tesla se sont mis en grève pour obtenir une convention collective. Un mois plus tard, Elon Musk ayant refusé la demande, toute la société suédoise s'est mise en branle pour boycotter la marque. La Norvège pourrait bien se joindre au mouvement. Pour le milliardaire, "c'est du délire".

Ce devait être un petit conflit sans conséquence. C'était sans compter sur la solidarité nordique, qui chérit son "modèle scandinave". Elon Musk ayant refusé d'accorder aux employés une convention collective (90% des Suédois en ont une), notamment parce que cela aurait pu lui faire perdre de l'argent et donner des idées à d'autres, le syndicat IF Metall a lancé un appel au boycott général pour leur venir en aide.

Résultat, comme le rapporte Numerama, les électriciens refusent de réparer les bornes de recharge Tesla,

le ménage n'est plus fait dans les showrooms, les ordures ne sont plus ramassées devant les centres Tesla,

les dockers refusent de décharger les Tesla arrivant dans les ports... Surtout, le service postal ne livre plus les plaques d’immatriculation aux Tesla, ce qui empêche les conducteurs de prendre le volant, quand bien même ils auraient reçu leur véhicule. En somme, c'est la catastrophe pour Tesla.

Ingénieuse, la marque a voulu contourner le problème en passant par la Norvège et en utilisant leurs camions pour livrer les véhicules. Sauf que les syndicats norvégiens refusent d'être un vulgaire marche pied : "La Norvège ne doit pas être un pays de transit permettant à Tesla de s’en tirer en brisant des grèves", a souligné Jorn Eggumn, dirigeant d’un syndicat norvégien sur The Guardian.

C'est de plus en plus difficile de se sortir de cette histoire. Aussi Tesla a-t-elle décidé d'attaquer en justice l’agence des transports du gouvernement suédois pour remettre en route la chaîne de production et livraison. Une attaque frontale qui ne va certainement pas redorer l'image du constructeur. D'autant que les syndicats suédois sont tenaces.

Comme le rappelle Numerama dans son article, "la dernière entreprise étrangère à avoir voulu outrepasser les syndicats en Suède avait fini par céder, après trois mois de grèves. Il s’agissait de l’entreprise Toys’r’us en 1995."