Neuf nouveaux milliardaires grâce à l’épidémie et aux vaccins anti COVID-19

Selon un rapport Oxfam, au moins neuf personnes sont devenues milliardaires depuis le début de la pandémie COVID grâce aux profits des sociétés pharmaceutiques en charge de la distribution des vaccins COVID partout dans le monde. À leur tête, le PDG de Moderna, le marseillais Stéphane Bancel, dont la fortune s’élève maintenant à 4,3 milliards de dollars.



Malgré la pandémie, le monde compte plus de grandes fortunes que jamais



Avant le sommet mondial sur la santé du G20, la People’s Vaccine Alliance dont fait partie Oxfam a publié la liste des neuf nouveaux milliardaires, qui se sont enrichis grâce aux vaccins contre la COVID-19. Selon le classement Forbes, le nombre de personnes milliardaires a explosé pour atteindre un niveau sans précédent de 2755 (contre seulement 660 il y a un peu plus d'un an)! La Chine et Hong Kong détiennent le record de nouveaux riches et de fortunes retrouvées. Au niveau global, 86% des milliardaires sont plus riches qu'il y a un an.



Moderna à la tête de la course au vaccin contre la Covid-19 et des nouvelles fortunes



Des 15 nouvelles fortunes du secteur de la santé, 9 ont été identifiées par Oxfam comme des nouveaux milliardaires qui ont bénéficié de la course aux vaccins. Sur ces neuf personnes, trois sont des dirigeants de Moderna, et l’une est un fournisseur de Moderna ! À leur tête, le PDG de Moderna, le Marseillais Stéphane Bancel, dont la fortune s’élève maintenant à 4,3 milliards de dollars. À la deuxième place de la liste se trouve le PDG et co-fondateur de BioNTech Ugur Sahin, avec une fortune qui s’élève à 4 milliards de dollars, suivi par Timothy Springer, immunologiste et investisseur fondateur de Moderna (2,2 milliards de dollars), Noubar Afeyan, président de Moderna (1,9 milliard de dollars), Juan Lopez-Belmonte, président de ROVI, qui fabrique et emballe le vaccin Moderna (1,8 milliard de dollars), Robert Langer, scientifique et investisseur fondateur de Moderna (1,6 milliard de dollars), Zhu Tao, co-fondateur et directeur scientifique de CanSino Biologics (1,3 milliard de dollars), Qiu Dongxu, cofondateur et vice-président principal de CanSino Biologics (1,2 milliards de dollars), et enfin Mao Huihua, également co-fondateur et vice-président principal de CanSino Biologics (1 milliard de dollars).



Financées par des fonds publics, ces fortunes devraient participer au bien de la population mondiale, selon l’Oxfam



Pour Anna Marriott, responsable de la politique de santé d'Oxfam, les bénéfices de ces personnes ne devraient rester au profit privé, car elles proviennent directement de fonds publics : «Ces milliardaires sont le visage humain des énormes profits que de nombreuses sociétés pharmaceutiques font du monopole qu'elles détiennent sur ces vaccins. Ces vaccins ont été financés par des fonds publics et devraient être avant tout un bien public mondial, et non une opportunité de profit privé. Nous devons mettre fin de toute urgence à ces monopoles afin de pouvoir accroître la production de vaccins, faire baisser les prix et vacciner le monde. ». Oxfam alerte aussi sur le fait que ces sociétés pharmaceutiques peuvent contrôler totalement l'approvisionnement et le prix des vaccins pour augmenter leurs bénéfices, ce qui rend plus difficile pour les pays pauvres l’accès aux vaccins, et renforce les inégalités dans le monde.