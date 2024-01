Pleins gaz pour les factures des ménages

Nous le savions pour l'électricité, ça s'est fait plus discrètement pour le gaz ; les Français vont raquer pour se chauffer. Depuis le 1ᵉʳ janvier 2024, le gouvernement a décidé de doubler le montant de la taxe intérieure sur consommation de gaz naturel (TICGN), qui est passée de 8,45€ à 16,37€ par mégawattheure.

Difficile de faire l'impasse sur le chauffage depuis que l'hiver (la "vague de froid", dit-on) a pointé le bout de son nez. Or, le gouvernement ayant laissé tomber le bouclier tarifaire, les prix de l'énergie ont augmenté. Nous l'avons vu rapidement pour l'électricité, mais le gaz semblait s'être faufilé entre les mailles du filet. Que nenni !

En fait, comme l'explique L'Internaute, le prix du gaz se décompose en deux : la production et l'acheminement d'une part, les taxes de l'État de l'autre. Et pour le coup, si la première va rester fixe (voire baisser), la seconde va s'envoler. Inutile, donc, de blâmer les fournisseurs pour cette fois-ci. C'est bel et bien le gouvernement qui a choisi de doubler la TICGN, qui est passée de 8,45€ à 16,37€ par mégawattheure.

12 millions de Français se chauffent au gaz. Celles et ceux qui bénéficient d'un contrat dont le prix du gaz s'ajuste au fil des mois ne devraient pas trop souffrir de ce changement (pour l'instant), parce que la hausse de la taxe devrait être compensée par la baisse du prix du gaz. En revanche, pour les autres, qui ont un contrat à prix fixe, ça risque de... chauffer.

En se basant sur la nouvelle grille tarifaire, voici comment les facturations annuelles pourraient évoluer :

1 000 KwH (gaz utilisé que pour les plaques de cuisson) : 7,92€/an en plus

3 000 KwH (gaz utilisé pour la cuisson et l'eau chaude) : 23,76€/an en plus

10 000 KwH (cuisson, eau chaude, chauffage - appartement ou maison de 70m²) : 79,20€/an en plus

15 000 KwH (cuisson, eau chaude, chauffage - maison de 130m²) : 118,80€/an en plus

20 000 KwH (cuisson, eau chaude, chauffage - maison de 200m²) :158,40€/an en plus

Vivement le printemps.