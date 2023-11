Renault accélère dans l'électrique avec sa filiale "Ampere"

Renault prépare l'entrée en bourse de sa filiale électrique "Ampere". D'ici à 2031, le constructeur français devrait proposer sept modèles de voitures électriques différents, parmi lesquels la Mégane, la Scenic, et la petite dernière, "Legend".

"Ce qu’on veut, c’est démocratiser les véhicules électriques en Europe", a indiqué Thierry Piéton, directeur financier de Renault. C'est tout l'objectif de "Legend", une petite citadine compacte fabriquée en Europe, qui devrait coûter moins de 20.000 euros. Ce modèle, qui sera lancé après 2025, devra faire face à la concurrence asiatique (BYD) et américaine (Tesla), mais aussi à la future Citroën C3 électrique.

Comme le rapporte l'AFP, la nouvelle filiale de Renault proposera au total sept modèles électriques d'ici à 2031 : les Mégane, Scenic, R5 et R4 (en 2025), la petite "Legend", et deux autres modèles.

Ampere prévoit de vendre environ 300.000 véhicules en 2025 et environ un million en 2031, soit la moitié de ce que Renault a vendu dans le monde en 2022.

Pour ce faire, la stratégie de la marque consiste à "réduire nos coûts de façon importante pour réduire les prix, tout en améliorant la marge", explique Thierry Piéton. Le prix de vente des modèles de segment moyen, Mégane et Scenic, sera à parité avec les véhicules thermiques d’ici à 2027/2028.

"Ampere combine le meilleur de deux mondes : l’expérience et la force de frappe d’un constructeur automobile de premier plan et l’agilité et l’innovation d’un nouvel acteur", a déclaré le directeur général de Renault dans un communiqué.

Ampere rassemble plus de 11.000 collaborateurs, dont un tiers d’ingénieurs, qui conçoivent, développent, fabriquent et commercialisent des véhicules sous la marque Renault.